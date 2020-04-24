БАКУ /Trend/ - Количество инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 431, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на правительственный сайт StopCov.

За ночь число зараженных выросло на шесть человек.

Из общего числа инфицированных выздоровели 114 человек, пятеро скончались.

На карантине остаются 5 126 человек, еще 578 находятся в стационарах.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он продлен до 22 мая. В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 до 06:00.

(Автор: Тамилла Мамедова)