Премьер-министр Грузии призвал покупать продукты местного производства

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал покупать грузинские продукты, сообщает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Сегодня правительство Грузии представило план по развитию сельского хозяйства, который предусматривает оказание помощи фермерам грантами и кредитами, а также будет способствовать внедрению международных стандартов качества продукции.

«Хочу призвать наших граждан: покупайте грузинские продукты, которые становятся все более качественными. Мы сделаем все, чтобы после обеспечения нашей агропродовольственной безопасности наша продукция сельского хозяйства была бы конкурентной на международных рынках», — сказал Гахария.

Гахария подчеркнул, что сейчас главное задачей правительства является начать индустриализацию сельского хозяйства и не допустить, чтобы в Грузии остались необработанные сельхозугодья.

Кроме того, власти сделают акцент на помощь для развития однолетних культур и молочных хозяйств.

С этой целью правительство начинает осуществлять программу оплаты государством 50% стоимости приобретенной фермарами сельскохозяйственной техники.

Кроме того, фермерам, которые легально владеют зарегистрированными земельными участками площадью от 0,25 гектаров до 10 гектаров, выдадут специальные агрокарты из расчета 200 лари (около 66 долларов) на 1 гектар. Для осуществления этой программы будет выделено 37 миллионов лари (12, 3 миллиона долларов).

На эти деньги фермеры смогут приобрести удобрения и препараты для защиты растений, химические и биологические средства защиты для растений, семена или саженцы, а также арендовать агротехнику.

Также по решению правительства для всех фермеров, владеющих землей площадью от 0,25 до 100 гектаров, дизель, необходимый для проведения агротехнических работ, будет стоить на 1 лари дешевле рыночной стоимости. При этом лимит будет составлять 150 литров на 1 гектар в год.

Антикризисный план правительства Грузии содержит разные виды помощи, которая коснется около 200 тысяч фермеров. Бюджет помощи сельскохозяйственной отрасли составит 300 миллионов лари (около 100 миллиона долларов). Реализация программ начнется с 20 мая.