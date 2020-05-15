Georgian Airways возобновляет полеты с 1 июля

Грузинская авиакомпания Georgian Airways ("Грузинские авиалинии") с 1 июля возобновляет регулярные полеты. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

Авиакомпания сообщает, что те граждане, у которых были забронированы билеты на май и июнь, могут выбрать любую альтернативную дату, начиная с 1 июля.

"Georgian Airways начнет регулярные полеты с 1 июля. Вчера Агентство гражданской авиации Грузии объявило, что запрет на регулярные рейсы будет действовать до 31 июня. Пассажиры, у которых куплены билеты на май-июнь, могут бесплатно забронировать билеты на другие даты", - заявляют в авиакомпании.

В период пандемии коронавируса, когда Грузия прекратила авиасообщение по всем направлениям, Georgian Airways была единственной авиакомпанией, которая по заданию правительства осуществляла спецрейсы в столицы Европы с целью доставить граждан Грузии на родину.