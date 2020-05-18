Тбилисский парк "Мзиури" почти восстановлен после разрушительного наводнения

Проект восстановления парка "Мзиури" в Тбилиси, на который выделено более 2,4 миллиона долларов США, находится в завершающей стадии, передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка.

Работы включают в себя полную реконструкцию шоссе Чабуа Амиреджиби и парка, который был поврежден в результате разрушительного наводнения 13 июня 2015 года.

По данным министерства, в рамках проекта в парке "Мзиури" были воссозданы существующие мозаики, мосты, лестницы и все виды коммуникаций: заменены канализационная, ирригационная и противопожарная системы, а также система внешнего освещения.

В парковой зоне сделаны велосипедные дорожки, установлены скамейки, урны для мусора, беседки, фонтаны для питьевой воды и соответствующие знаки зонирования. Также на территории парка появились искусственное озеро, дорожка для скейтборда и детские игровые площадки.

Модернизированная инфраструктура парка будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями, а также для родителей, перевозящих детей в инвалидных колясках.

После завершения проекта в столице появится еще одна полностью оборудованная многофункциональная зона отдыха.