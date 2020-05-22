Президент Грузии пригласила главу Южной Кореи в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела переговоры по телефону с президентом Корейской республики Мун Чже Ином и обсудила с ним сложившуюся в мире ситуацию из-за коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Зурабишвили поблагодарила Корею за помощь Грузии, оказанную в период пандемии, и выразила соболезнования в связи с погибшими гражданами от коронавирусной инфекции.

Президент дала высокую оценку работе, проделанной правительством Корейской республики в борьбе с "невидимым врагом".

В ходе разговора стороны отметили, что очень важно позаботиться о том, чтобы вакцина от коронавируса была одинаково доступна для всех стран.

Президенты также обсудили геополитическую роль Грузии как важного торгово-экономического коридора между Азией и Европой. Говорили о важности выхода к Черному морю в данном контексте, отметили важность договора о свободной торговле Грузии с Евросоюзом.

Стороны выразили надежду, что между Грузией и Корейской республикой также будет оформлен договор о свободной торговле.

По словам Зурабишвили, правительство активно работает над открытием зон безопасного туризма и ведет переговоры с несколькими странами о создании безопасного туристического коридора.

Президент Грузии отметила, что возможно между Грузией и Кореей также откроется подобный безопасный коридор.

Зурабишвили пригласила своего корейского коллегу в Грузию.

Грузия и Южная Корея установили дипломатические отношения в декабре 1992 года. Страны сотрудничают в сферах туризма, торговли, охраны окружающей среды и других.