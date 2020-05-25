В Грузии снизился импорт нефтепродуктов

Импорт горючего в Грузию снизился - в апреле 2020 года в страну завезли 68,5 тысячи тонн бензина и дизельного топлива, что на 18,8% меньше по сравнению с мартом этого года и на 20,6% меньше по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом говорится в сообщении Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ).

В Грузию горючее завозят из Азербайджана, России, Болгарии, Румынии, Туркменистана, Греции и Турции – нефтепродукты доставляют в страну по железной дороге и морем.

Самым крупным поставщиком нефтепродуктов традиционно остается Россия. По данным СИНГ, в апреле из РФ завезли 31,2 тысячи тонн нефтепродуктов, что составляет 45,5% от всего импорта.

Всего с начала 2020 года в Грузию завезли 312,9 тысячи тонн нефтепродуктов, что на 1,9% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Импорт бензина в апреле 2020 года составил 32,1 тысячи тонн, а дизельного топлива – 36,4 тысячи тонн.

Импорт бензина с начала года сократился почти на 21,1%, по сравнению с апрелем 2019 года, а дизельного топлива - на 20,2%, сообщили в СИНГ.

Сокращение импорта нефтепродуктов в Грузию вызвано снижением потребления топлива в стране за последние два месяца из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, поясняет председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии Вано Мтвралашвили.

"В апреле почти две недели было ограничено передвижение транспорта в столице. Кроме того, в стране действовал комендантский час и после девяти вечера транспортное движение было остановлено. Большие города были закрыты – междугороднее сообщение остановлено, в том числе приостановлено движение общественного транспорта. В общем, экономическая деятельность, исходя из COVID-19, была значительно ограничена", - сказал Мтвралашвили в интервью Sputnik Грузия.

При этом он отметил, что сокращение импорта не настолько бросается в глаза, как снижение потребления и продаж.

По словам главы СИНГ, в этот период цены на нефть на международном рынке значительно упали, соответственно, компании закупили запасы, которые еще не реализованы.

Из-за пандемии коронавируса, с начала 2020 года во всем мире падает спрос на топливо, что привело к снижению цен на нефть. С начала марта цены на нефть на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE Futures Europe) упали в среднем на 55,5%.

"То есть реально показатель импорта не означает, что продажи и потребление были идентичными. Продажи и потребление были еще меньше, чем сам импорт. Исходя из того, что ограничения на многие виды экономической деятельности поэтапно снимаются, транспортное движение, в том числе в столице и других регионах страны, частично восстановлено, соответственно, и продажи начиная с мая месяца значительно прибавятся", - сказал Мтвралашвили.