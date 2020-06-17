Мобильное приложение выявило 10 случаев заражения коронавирусом в Грузии

Благодаря специальному мобильному приложению STOP COVID в Грузии были выявлены 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн", сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.

Последний случай заражения, обнаруженный с помощью приложения, подтвердился 7 июня.

Когда приложение фиксирует, что пользователь находится в непосредственной близости с зараженным человеком (также зарегистрированным в программе), то направляет сообщение: «У вас был контакт с лицом, зараженным COVID-19, просим вас оставаться в изоляции или в ближайшее время связаться с соответствующим ведомством».

Такое сообщение является основанием для обращения в скорую помощь или «температурную клинику» и прохождения бесплатного лабораторного ПЦР-теста.

В настоящее время мобильное приложение в Грузии скачали более 203,6 тысяч пользователей, из них 61% — владельцы смартфонов на платформе Android, а 39% — пользователи платформы iOS.

Вместе с тем в Минздраве отмечают, что после скачивания следует обозначить свой статус – являетесь ли вы носителем вируса или контактом инфицированного человека, находитесь в самоизоляции и так далее. В таком случае приложение сможет эффективно и быстро отслеживать цепочки заражения коронавирусом.

Приложение разработано австрийской компанией и доступно без оплаты за лицензию для разных стран мира.

Для каждого пользователя приложения создается уникальный ID. Приложение расшифровывает и сохраняет информацию о взаимодействии между пользователями, дату контакта, его продолжительность (более 15 минут) и случаи нарушения дистанции (менее двух метров). Для этого используются Bluetooth, GPS и другие технологии.

Все данные сохраняются в телефоне локально, с использованием мощных систем кодирования. У потребителей есть полный контроль над своими данными, и они сами могут решить, когда и какую информацию хотят озвучить.