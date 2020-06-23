Парламент Грузии утвердил во втором чтении конституционные изменения

115-ю голосами «за» парламент Грузии во втором чтении принял конституционные поправки, подготовленные с целью изменения избирательной системы. Трое депутатов не поддержали законопроект, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«Национальное движение» и в этот раз не приняло участия в голосовании, «Европейская Грузия» также не участвовала в обсуждении поправок во втором чтении, которая поддержала конституционные изменения в первом чтении.

Согласно проекту Конституции, парламентские выборы 2020 года будут проходить по смешанной системе — 120 членов парламента будут избраны по пропорциональной, а 30 — по мажоритарной избирательной системе.

В то же время, согласно представленному проекту конституционных изменений, партия или избирательный блок, получившие менее 40 процентов голосов, не могут единолично сформировать парламентское большинство и правительство.

В законопроекте определены границы 30 одномандатных мажоритарных округов с учетом нынешних административных границ. В дополнение к вышесказанному, проектом допускаются к участию в выборах 2020 года партии, которые могут представить подписи сторонников в количестве не менее 5000 избирателей.

Законопроект также предусматривает, что в случае проведения досрочных выборов в период до 2024 года, в стране будет действовать временная избирательная система, установленная данным законопроектом.