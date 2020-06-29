Евросоюз открывает границы для Грузии с 1 июля

Грузия 29 июня 2020 09:36 (UTC+04:00)
Евросоюз открывает границы для Грузии с 1 июля

Грузия попала в список 14 стран, для которых Евросоюз откроет свои границы с 1 июля. Об этом пишет французская газета Le Monde, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Предварительный список стран, гражданам которых разрешат въезд на территорию ЕС с будущей недели, в пятницу был согласованы на уровне Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER).

Согласно Le Monde, в него попали Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногории, Южной Кореи, Японии.

Список был составлен на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. В ЕС этот показатель в среднем составляет 20.

Ожидается, что окончательный список стран, которым разрешат въезд в страны Евросоюза, будет обнародован в понедельник. Тем не менее, уже точно известно, что в него не попадут Россия, США, Турция, Израиль, Саудовская Аравия и еще несколько стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Перечень будет регулярно обновляться.

Также Le Monde поясняет, что он не будет «полностью обязательным», поскольку «управление границами остается национальной компетенцией» каждого государства ЕС. Исходя из этого, отдельные европейские страны не обязаны допускать ко въезду всех из установленного списка. Одновременно принимать визитеров из государств, которых нет в общем перечне, им не разрешается.

Власти Грузии планировали начать возобновление регулярных международных авиарейсов с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля. Уже известно, что в июле Georgian Airways и еще несколько авиакомпаний будут выполнять из Грузии чартерные рейсы.

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