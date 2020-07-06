Венгерский лоукостер Wizz Air не собирается покидать грузинский авиарынок, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на совместном с венгерским коллегой брифинге, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Ранее оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" распространила информацию о том, что венгерский лоукостер Wizz Air покидает грузинский рынок, а сотрудники Кутаисской базы авиакомпании остаются без работы.

"Все, что мы слышали в последнее время, является спекуляцией и не имеет ничего общего с реальностью. Wizz Air никуда не уходит, остается в Грузии и продолжает оперировать. Мы находимся в очень тесной коммуникации с представительством компании для того, чтобы последовательно и поэтапно планировать полеты, которые, будут выполняться в ближайшее время. Это зависит прежде всего от эпидемиологической ситуации", - заявил Залкалиани.

В свою очередь, как отметил министр иностранных дел Венгрии Питера Сийярто, авиакомпания сократила количество рейсов не только в Грузии, но и в других странах.

Информацию об уходе лоукостера ранее опровергла глава Минэкономики Грузии Натия Турнава. А представители авиакомпании, в свою очередь, заявили, что готовы выполнять полеты, как только возобновятся регулярные коммерческие рейсы.

Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы.