В Грузии обнародовали нормы безопасности для туристического сектора

Правительство Грузии разработало пакет мер эпидемиологической безопасности для туроператоров, гидов, и водителей туристического транспорта, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



В частности, до начала исполнения профессиональных обязанностей, представителям туроператоров и гидам придется принять ряд мер эпидемиологической безопасности – им предстоит измерить температуру, кроме того, они должны будут в закрытом помещении носить маски, в случае необходимости – перчатки.



Точно также средствами защиты должны быть обеспечены и туристические группы.



Представители бизнеса и туристы должны обрабатывать руки дезинфицирующими жидкостями, в которых 60-70% состава приходится на алкоголь.



Все поверхности, к которым часто будут прикасаться люди, в том числе дверные ручки, электровыключатели, кнопки, клавиатура, и т.д., должны обрабатываться дезинфицирующей жидкостью раз в 2 часа.



Для утилизации одноразовых масок и перчаток следует иметь закрытые контейнеры, место водителя должно быть огорожено барьером. После завершения рейса транспортное средство должно быть полностью продезинфицировано, как изнутри, так и снаружи.



Салон автомобиля должен постоянно проветриваться. Во время тура гид должен держать безопасную дистанцию с туристами, иметь индивидуальный термометр, измерять температуру перед началом каждого тура, и носить маску в закрытых помещениях.



В случае, если у кого-либо из членов группы будут выявлены симптомы коронавируса, то гид и туроператор будут обязаны действовать в соответствии с протоколом, который им всем будет предъявлен.