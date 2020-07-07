Цены на нефтепродукты в Грузии возобновили рост

В начале июня по причине роста мировых цен на нефть, увеличивать стоимость нефтепродуктов начали и грузинские сети автозаправок, передает Trend со ссылкой на commersant.ge.

В первую очередь процесс начался с небольших компаний, которые закупают топливо меньшими партиями, и соответственно, более зависимы от ценовых колебаний. При этом крупные брендированные сети, которые традиционно располагают более значительными запасами, некоторое время могут сохранить нынешний уровень цен.

По словам главы Ассоциации импортеров нефтепродуктов Вано Мтвралашвили, в марте из-за обвала международных цен на нефть, в Грузии топливо значительно подешевело – примерно на 70-80 тетри за литр.

Сейчас же, после того, как мировая экономика постепенно начала восстановление и соответственно, цены на нефть также начали расти, это отразилось и на местном рынке – в частности, небольшие сети АЗС увеличили цены в среднем на 20-25 тетри за литр.

«Во время пандемии цены не нефть упали до исторического минимума, но после 20 мая началось поэтапное восстановление рынка. В результате цены в Грузии выросло. Пока только в небольших сетях, но со временем тенденция продолжится и в крупных, так как ситуация на международном рынке действует на все компании - и крупные, и мелкие» - заявил Вано Мтвралашвили.