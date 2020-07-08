Михаэль Зиберт - Открытие границ - это шаг, который может только приветствоваться

Открытие границ может только приветствоваться, как шаг к нормализации регуляций путешествий со всеми странами-членами ЕС, написал в микроблоге «Твиттер» директор направления по Восточной Европе, Южному Кавказу и Средней Азии МИД Германии Михаэль Зиберт, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.

Михаил Зиберт приветствует решение правительства Грузии отменить ограничения на поездки для Германии.

«Грузия заявила об отмене ограничений на поездки для Германии и четырех других стран-членов ЕС, Франции, Эстонии, Латвии и Литвы. Это долгожданный шаг к нормализации регуляций путешествий со всеми государствами-членами ЕС», — заявил Зиберт.