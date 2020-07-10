ЕС, Швеция и Австрия объявили о поддержке сектора горного туризма в Грузии

В рамках проекта GRETA (Зеленая экономика: устойчивый горный туризм и органическое сельское хозяйство), ЕС, Швеция и Австрия, в секторе горного туризма, в муниципалитетах Местиа, Лентехи, Цагери, Они, Амбролаури, Сачхере, Чиатура и Ткибули, с целью создания ориентированной на бизнес среды, был объявлен грантовый конкурс для инициатив местного развития, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Информацию распространяет Представительство ЕС в Грузии.

По их словам, в рамках Инициативы по развитию туризма, диапазон поддержки колеблется от 5000 до 50 000 евро.

«Софинансирование со стороны аппликанта должно составлять не менее 10 процентов от общего бюджета. Продолжительность представляемого проекта устанавливается на срок не менее 6 месяцев и не должна превышать 24 месяца. Все запланированные мероприятия должны быть завершены к 30 сентября 2022 года.

Крайний срок подачи заявок — 03.08.2020 (18:00 по тбилисскому времени).