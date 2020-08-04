Прибывшим на парламентские выборы Грузии международным наблюдателям не придется проходить карантин

По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, прибывшим в страну на выборы международным наблюдателям не придется проходить карантин, передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн".

Как пояснил Гамкрелидзе «IPN», для обеспечения эпидемиологической безопасности в связи международными наблюдателями будут использованы другие методы.

«Центр контроля заболеваний тоже входит в ту группу, которая работает над эпидемиологической безопасностью при проведении выборов. Пока что окончательная модель не согласована, однако, разумеется, определенные соображения и предложения уже есть. То, что они не будут проходить карантин, это точно, соответственно, будут использованы другие методы, которые обеспечат эпидемиологическую безопасность.

Мы работаем над этим вопросом, рассматривается множество вариантов», - заявил Амиран Гамкрелидзе.