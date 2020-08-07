Фейхоа может стать одной из наиболее прибыльных экспортных культур Грузии

В Грузии быстро растут площади под экзотическим для нашего региона фруктом – фейхоа, сообщает Trend со ссылкой на East Fruit.

Особенно популярной эта культура стала среди фермеров в регионе Самегрело, где в настоящее время практически у всех жителей на приусадебных участках есть хотя бы несколько кустов фейхоа. Данный фрукт пришёлся по вкусу местным жителям, и спрос на него в остальных регионах Грузии также активно растёт. Кстати, фейхоа – это прекрасный источник йода, а таких растительных продуктов в мире не очень много.

Чтобы разобраться в том, почему Грузия заинтересовалась фейхоа, мы обратились к Звиаду Бобокашвили, доктору сельскохозяйственных наук Грузии. Вместе с Катериной Побережной, международным консультантом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), они подготовили интересное видео о фейхоа, в котором можно узнать все подробности об этой интересной, перспективной и полезной культуре, увидеть как она растёт и цветёт в Грузии.

Неплохие перспективы у фейхоа и в органическом сегменте. Так как у данного растения не очень много вредителей и болезней в Грузии, его можно выращивать и органическим способом, что ещё больше повысит ценность фруктов при экспорте в страны, где органик уже является устоявшимся трендом.