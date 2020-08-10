Доходы Грузинской железной дороги выросли впервые за 6 лет

Впервые за 6 лет доходы АО "Грузинской железной дороги" по линии транспортировки грузов выросли. В настоящее время именно на этот сегмент приходится самая большая доля доходов государственной компании, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



В 2019 году доходы Грузинской железной дороги в этом сектора составили 109, 4 млн. долларов, что на 14% больше, чем в 2018 году.



Рост имеет место в транспортировке как сухих, так и жидких грузов.



В целом, в 2019 году доход ГЖД в сравнении с 2018 годом выросли на 4% и составили 174,2 млн. долларов.



Несмотря на пандемию, грузопоток ГЖД за первые 5 месяцев вырос на 8,4%.