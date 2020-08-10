Доходы Грузинской железной дороги выросли впервые за 6 лет
Впервые за 6 лет доходы АО "Грузинской железной дороги" по линии транспортировки грузов выросли. В настоящее время именно на этот сегмент приходится самая большая доля доходов государственной компании, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.
В 2019 году доходы Грузинской железной дороги в этом сектора составили 109, 4 млн. долларов, что на 14% больше, чем в 2018 году.
Рост имеет место в транспортировке как сухих, так и жидких грузов.
В целом, в 2019 году доход ГЖД в сравнении с 2018 годом выросли на 4% и составили 174,2 млн. долларов.
Несмотря на пандемию, грузопоток ГЖД за первые 5 месяцев вырос на 8,4%.
Лента новостей
В Азербайджане к административной ответственности привлечены 244 участника движения - дорожная полиция
Обучение устаревшим и бесполезным специальностям в Азербайджане будет прекращено - директор Госагентства
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения «Карабах» (ФОТО/ВИДЕО)
«Узбекнефтегаз»: Председатель правления изучил состояние проводимой работы по увеличению объемов добычи природного газа в Бухаре
Депутат: Создание Азербайджанского инвестиционного холдинга может полностью освободить национальную экономику от нефтяной зависимости
Общественный совет Казахстана разрабатывает антикризисную программу по поддержке предпринимательства
По предварительным данным ЦИК Беларуси, Лукашенко лидирует на президентских выборах с 80,23% голосов - Арзу Нагиев