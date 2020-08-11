За последние дни коронавирус выявлен у 11 сотрудников МВД Грузии

За последние дни COVID-19 был лабораторно подтвержден у 11-ти сотрудников различных подразделений МВД.\ Грузии, сообщает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн".

Из 11 сотрудников — 7 случаев были выявлены в Главном управлении пограничного контроля и координации Департамента патрульной полиции, 3 случая были подтверждены в муниципалитете Местиа: у пожарного-спасателя, полицейского охраны и сотрудника пограничной полиции, а 11-й случай был подтвержден у инспектора полиции охраны в Тбилиси.

По сообщению ведомства, все семь сотрудников Главного управления пограничного контроля и координации Департамента патрульной полиции свои служебные обязанности на пограничном пункте «Дарьял». Все они были доставлены в Тбилисскую инфекционную больницу.

По сообщению МВД, при координации с Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья целевое тестирование на коронавирус проводится сотрудникам различных подразделений МВД на регулярной основе.