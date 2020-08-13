Сотрудникам тбилисских детских садов повысят зарплаты

С нового воспитательного года всем сотрудникам детских садов столицы Грузии повысят заработную плату. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении тбилисской мэрии.

Зарплата педагогов детских садов в Грузии колеблется от 250 (около 81 доллара) до 350 лари (около 113 долларов).

По словам руководителя Агентства управления детскими садами города Кахабера Гванцеладзе, зарплаты повысятся в соответствии с решением правительства Грузии.

"О повышении заработной платы учителям школ и детских садов с 2020 учебного-воспитательного года заявил премьер-министр Грузии в сентябре прошлого года. В соответствии с решением, в начале года вместе с мэром столицы мы начали работу над планированием бюджета, и я рад, что не только воспитатели, но и 10,8 тысячи сотрудников, трудоустроенных в детских садах, уже в сентябре получат повышенную зарплату", - сказал Гванцеладзе.

По его словам, зарплаты в тбилисских детских садах в зависимости от разных должностных позиций увеличатся на 10-20%.

В частности: воспитателю, помощнику воспитателя и специальному педагогу зарплата повысится на 20%; координатору образовательных программ, библиотекарю, рабочему, садовнику, дворнику, сторожу/охраннику — на 15%; координатору хозяйственной части, координатору по здоровью и гигиене, педагогу музыки, учителю танцев, повару, помощнику повара, уборщице, прачке, делопроизводителю, психологу, логопеду, директору, заместителю директора — на 10%.

В результате повышения зарплат Фонд заработной платы в год увеличится примерно на 8,1 миллиона лари (более 2,6 миллиона долларов).

В Тбилиси функционирует более 180 государственных детских садов.