В Грузии срок обязательного карантина сокращен до 12 дней

Срок обязательного карантина и изоляции в Грузии сокращен с 14 до 12 дней. Соответствующие поправки внесены в постановление правительства от 23 мая «О правилах изоляции и карантина», передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

Согласно поправкам, 12-дневный карантин обязателен для лиц, прибывающих в страну лиц с оккупированных территорий (Абхазии и Южной Осетии) или из иностранных государств, а также для граждан, контактировавших с зараженными.

Срок может быть сокращен только в том случае, если до помещения в карантинную зону человек оставался в режиме самоизоляции.

Всем прибывающим придется предоставить результаты теста на коронавирус, проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не позднее чем за 72 часа до поездки. Гражданам, которые не будут переведены в карантинные зоны, придется проходить ПЦР-тесты каждые 72 часа в течение 12 дней.

При этом в постановление указано, что иностранные граждане будут оплачивать тестирование сами. Исключение составят только те, у кого при проведении первого теста будут обнаружены антитела к коронавирусу. Им последующие тестирование не понадобится.

На сегодняшний день в Грузии на карантине находится около 7,6 тысячи граждан.