В Грузии за сутки выявлено 15 новых случаев коронавируса

БАКУ/Trend/ В Грузии за сутки выявлено 15 новых случая заражения коронавирусом, трое пациентов выздоровели и выписаны из больниц, сообщает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.ge.

В целом с начала пандемии в Грузии лабораторно подтвержден 1 321 случай инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии был доставлен на лечение из-за границы. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек.

Число выздоровевших пациентов достигло 1 088. В настоящее время в ковид-центрах страны лечение продолжают 216 человек.

В карантине остаются около 7,6 тысячи граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 261 человек.

По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 15 августа тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 295,8 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 300,8 тысячи.