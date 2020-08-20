Georgian Airways разрешили выполнять чартерные рейсы в Берлин и Париж

Агентство гражданской авиации Грузии выдало компании Georgian Airways разрешение на выполнение чартерных рейсов в Берлин и Париж, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

Рейсы будут выполняться по следующему расписанию:

• 21 августа Тбилиси — Берлин — Тбилиси (вылет 09:30 часов, прибытие 17:50 часов);

• 28 августа Тбилиси — Париж — Тбилиси (вылет 08:15 часов, прибытие 19:00 часов);

Georgian Airways выполняет чартерные рейсы по нескольким европейским направлениям, расписание полетов публикуется на сайте авиакомпании, в начале каждого месяца.

Ранее, министр экономики Грузии Натия Турнава призвала граждан приобретать билеты только на те авиарейсы, расписание которых официально опубликовано на страницах Агентства гражданской авиации и министерства экономики Грузии. Министр указала на то, что авиакомпания Georgian Airways продает билеты по некоторым направлениям без согласования с официальными структурами.