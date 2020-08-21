Инспекция труда в Грузии сможет закрывать объекты

Полномочия инспекции труда расширились и отныне в случае необходимости она сможет закрыть тот или иной объект. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

В том случае, если объект во время повторной проверки и штрафа все еще не сможет удовлетворить необходимым нормам, инспекции труда дается право закрыть его.

По словам Тикарадзе, к этому времени в условиях пандемии инспекция труда оштрафовала более ста объектов.

"Инспекция труда не штрафует физических лиц, инспекция труда работает только над штрафованием юридических лиц. Это рамки нашей компетенции… Исходя из того, что объекты в ряде случаев во время повторной проверки опять не отвечают нужным нормам, которые установлены с нашей стороны, инспекции труда предоставлен дополнительный рычаг. В том случае, если объект не может удовлетворить нужным нормам и требованиям, и при повторной проверке инспекция труда будет иметь легитимное право закрыть его", - заявила Тикарадзе.

Со снятием ограничений для ресторанов, баров и кафе всех видов для их персонала и посетителей разработан ряд обязательных требований, которые направлены на предотвращение распространения COVID-19. Невыполнение новых правил грозит штрафом в крупном размере. Проверку объектов осуществляют специалисты инспекции труда.

Специалисты также активно проверяют и рынки страны на соблюдение новых норм безопасности.

Размер штрафа за несоблюдение рекомендаций Минздрава составляет 10 тысяч лари (3,4 тысячи долларов) для юридических лиц и 2 тысячи лари (700 долларов) - для физических.