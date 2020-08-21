Turkish Airlines начинает полеты из Тбилиси с конца августа

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines начинает выполнять рейсы из Тбилиси с 29 августа, говорится в сообщении посольства Турции в Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В диппредставительстве подчеркнули, что рейсы будут выполняться только в одном направлении - из Тбилиси в Стамбул. Самолет будет летать с 29 августа по 26 сентября в 03:55 каждую субботу. Turkish Airlines уже начала продажи билетов.

Грузинские власти на прошлой неделе продлили ограничение на международное регулярное авиасообщение до 30 сентября этого года включительно.

Ограничение не распространяется на те прямые международные рейсы, которые осуществляются между международным аэропортом Тбилиси имени Шота Руставели и следующими аэропортами: Мюнхен (Германия), Париж (Франция) и Рига (Латвия).

Решение по поводу поэтапного восстановления регулярного воздушного сообщения по другим направлениям будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.