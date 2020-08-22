По информации Агентства гражданской авиации, назначены чартерные рейсы в Стамбул, Тель-Авив, Киев и Минск, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

«Из международного аэропорта Тбилиси назначены очередные чартерные рейсы. Согласно заявкам, поданным в Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, авиакомпании будут выполнять чартерные рейсы по следующему графику:

25 августа, авиакомпания Israir, Тбилиси-Тель-Авив (вылет — 16:55, прибытие — 18:40);

27 августа, авиакомпания Belavia, Тбилиси — Минск (вылет — 03:45, прибытие — 05:45);

29 августа, авиакомпания Turkish Airlines, Тбилиси-Стамбул (вылет — 03:55, прибытие — 05:30);

3 сентября, авиакомпания Belavia, Тбилиси — Минск (вылет — 03:45, прибытие — 05:45);

3 сентября, авиакомпания Yanair, Тбилиси — Киев (вылет — 10:00, прибытие — 12:00);

5 сентября, авиакомпания Turkish Airlines, Тбилиси-Стамбул (вылет — 03:55, прибытие — 05:30);

6 сентября, авиакомпания Pegasus Airlines, Тбилиси — Стамбул (вылет — 03:50, прибытие — 05:20);

9 сентября, авиакомпания Skyup Airlines, Тбилиси — Киев (вылет — 08:45, прибытие — 10:45);

12 сентября, авиакомпания Turkish Airlines, Тбилиси-Стамбул (вылет — 03:55, прибытие — 05:30);

13 сентября, авиакомпания Pegasus Airlines, Тбилиси-Стамбул (вылет — 03:50, прибытие — 05:20);

15 сентября, авиакомпания Skyup Airlines, Тбилиси — Киев (вылет — 08:45, прибытие — 10:45);

19 сентября, авиакомпания Turkish Airlines, Тбилиси-Стамбул (вылет — 03:55, прибытие — 05:30);

20 сентября, авиакомпания Pegasus Airlines, Тбилиси-Стамбул (вылет — 03:50, прибытие — 05:20);

23 сентября, авиакомпания Skyup Airlines, Тбилиси — Киев (вылет — 08:45, прибытие — 10:45);

26 сентября, авиакомпания Turkish Airlines, Тбилиси-Стамбул (вылет — 03:55, прибытие — 05:30);

27 сентября, авиакомпания Pegasus Airlines, Тбилиси-Стамбул (вылет — 03:50, прибытие — 05:20);

30 сентября, авиакомпания Skyup Airlines, Тбилиси — Киев (вылет — 08:45, прибытие — 10:45)», — заявляют в агентстве.

Агентство гражданской авиации уже выдало необходимые разрешения авиакомпаниям на чартерные перевозки в этих направлениях.