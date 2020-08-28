МИД Грузии: Отозванный посол вернется в Киев при необходимости

Отозванный для консультаций посол Грузии вернется в Киев, когда Тбилиси сочтет это необходимым. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сегодня заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе был временно отозван в начале мая. Уже почти четыре месяца Шарашенидзе остается в Тбилиси. Залкалиани считает, что это обстоятельство «не создает угрозы» для отношений двух стран.

«У меня очень близкие отношения и коммуникация с моим коллегой, министром иностранных дел [Украины]. Я постоянно остаюсь с ним на связи. Украинцы знают нашу позицию, в связи с этим вопросом. Когда мы сочтем необходимым, он [посол] обязательно вернется», — сказал Залкалиани в комментарии телеканалу «Мтавари».