Грузия получит более 30 миллионов евро на защиту лесов

Наблюдательный совет Зеленого климатического фонда предоставил Министерству окружающей среды и сельского хозяйства Грузии грант в размере 33 миллионов евро. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в Facebook.

Ведомство получило грант в рамках проекта "Поддержка реформы лесного сектора в Грузии для сокращения выбросов парниковых газов из-за деградации лесов".

"Была создана новая законодательная база для лучшего управления лесами, получения максимальных экономических выгод в процессе управления и сохранения лесной экосистемы с целью улучшения экологического состояния леса. Стране необходимы ресурсы для реализации принципов управления лесами, изложенных в Лесном кодексе. Поддержка, полученная от Наблюдательного совета Зеленого климатического фонда, существенно поможет нам в усилении защиты лесов", – сказал глава Минсельхоза Леван Давиташвили.

Проект поможет правительству Грузии достичь амбициозной политической цели, чтобы покрыть 1,8 миллиона гектаров леса, что обеспечит улучшение количественных и качественных характеристик лесов и, как следствие, сокращение выбросов парниковых газов, вызванных их деградацией.

Семилетний проект осуществится в муниципалитетах в разных регионах страны: в Дедоплисцкаро, Телави, Ахмета, Кварели, Чохатаури, Ланчхути, Озургети и Тианети.

Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).

Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.

Зеленый климатический фонд GCF – это фонд, созданный в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата в качестве оперативного органа Финансового механизма для оказания помощи развивающимся странам в практике адаптации и смягчения последствий в целях борьбы с изменением климата.