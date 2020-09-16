Тенгиз Церцвадзе: Рост случаев коронавируса в Грузии был ожидаем, думаю, ничего тревожного нет

Грузия 16 сентября 2020 08:34 (UTC+04:00)
Тенгиз Церцвадзе: Рост случаев коронавируса в Грузии был ожидаем, думаю, ничего тревожного нет

По словам директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, рост случаев коронавируса был ожидаем, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По словам Церцвадзе, ни одна страна не может поддерживать очень низкий уровень распространения вируса в течение восьми месяцев.

Церцвадзе уделяет особое внимание снятию ограничений, увеличению мобильности, активизации внутреннего туризма и ослаблению внимания со стороны граждан, что способствовало увеличению числа инфицированных.

Однако Церцвадзе считает, что в нынешней ситуации нет ничего тревожного и это не приведет к повторному объявлению жестких экстренных мер и введению режима карантина.

Церцвадзе также рассказал о том, насколько система здравоохранения была подготовлена к встрече с растущим числом инфицированных.

«Министерство здравоохранения не встретило это положение неподготовленным. Количество коек и медиков достаточное, реанимационных коек и дыхательных аппаратов тоже хватает. Во всяком случае, пока в Грузии (я думаю, что Грузия - единственная страна в этом отношении) не было зафиксировано случая, когда пациенту приходилось стоять в очереди хотя бы несколько часов. Все инфицированные проходят своевременную госпитализацию и проводится адекватное лечение», - заявил Тенгиз Церцвадзе.

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