Число зараженных COVID-19 в Грузии превысило четыре тысячи

За последние сутки в Грузии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это рекордный показатель в стране с начала пандемии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Предыдущий антирекорд был поставлен накануне - тогда было выявлено 217 случаев за сутки.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 4 140, из них активных случаев на сегодня – 2 473.

За последние 24 часа в Грузии выздоровели 69 пациентов с опасной инфекцией, один человек скончался. Общее число выздоровевших достигло 1 643, а летальных исходов - 24.

В карантине в настоящее время находятся 5 390 человек.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.