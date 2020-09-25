Новый антирекорд: За сутки в Грузии выявили 265 случаев COVID-19

За минувшие сутки грузинские инфекционисты выявили 265 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Эта самый высокий показатель в стране с начала пандемии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Предыдущий антирекорд был поставлен накануне - тогда было выявлено 259 случаев за сутки.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 4 664, из них активных случаев на сегодня – 2 903.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 54 человека, еще один пациент скончался. С начала пандемии вылечились 1 759 пациентов (+62 за последние сутки), скончались - 26.

В карантине в настоящее время находятся 5 390 человек.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.