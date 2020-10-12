Гахария: У нас есть все возможности быть в первых рядах успешных стран в борьбе со второй волной

"Все мы должны хорошо понимать, что, когда мы говорим о поствыборном периоде, мы говорим о конкретном плане, который уже согласован с нашими международными партнерами, плане, который предусматривает быстрый выход из этого экономического кризиса, который детально расписан и согласно этому плану, в течение следующих 4 лет, на системную инфраструктуру в стране будет потрачено минимум 20 миллиардов лари", — об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, в Боржоми премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил во время представления мажоритарного кандидата от «Грузинской мечты» в Ахалцихе, Адигени, Боржоми и Аспиндзе Антона Оболашвили.

По словам премьер-министра, несмотря на пандемию, системные инфраструктурные проекты в стране не прекращаются ни на час, ни на день.

Он отметил, что у Грузии есть все возможности оказаться в первых рядах успешных стран в борьбе со второй волной.

«Основная цель — быстро начать восстановление экономики и быстро восстановить рабочие места. Несмотря на сложную экономическую и эпидемиологическую ситуацию, нам придется провести выборы 31 октября, тихо, мирно, учитывая поддержку, которую мы получаем от наших граждан, и, что наиболее важно, мы должны победить в достойной, справедливой, мирной среде, свободной от всех видов насилия», — заявил Георгий Гахария.