В Грузии выявлено 1192 новых случая коронавируса, 233 пациента выздоровели

За прошедшие 24 часа в Грузии выявлено 1192 новых случая коронавируса, выздоровели 233 пациента, скончались 8 человек. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

На сегодня в Грузии подтверждено 17 477 случаев коронавируса, общее количество выздоровевших составляет 8060 пациентов, умерло 136 человек.

На карантине находятся 6300 граждан, в больницах - 836 человек, в ковид-гостиницах - 1388.

Вчера в Грузии было выявлено 958 новых случаев коронавируса, выздоровели 246 больных.