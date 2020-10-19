Премьер Грузии пригрозил штрафами заведениям нарушающим правила

Премьер-министр Грузии Гиорги Гахария заявил на брифинге в правительственной администрации, что компании, которые не соблюдают анти-коронавирусные правила, апеллируя к политическим аргументам, будут оштрафованы. По словам премьер-министра, в случае повторения в их отношении будет возбуждено уголовное дело, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

«Было несколько случаев, когда компании пытались продолжить работу с некоторыми нюансами, будто бы они участвуют в политическом процессе. Я лично обещаю, что все они будут оштрафованы. Если это продолжится, то на второй раз против всех будет возбуждено уголовное дело», — сказал Гахария.

При этом он подчеркнул, что это ответственность не политических партий, а конкретных компаний.

«Речь идет о здоровье и жизнях людей. В случаях, когда наши граждане не до конца осознают степень риска, манипулирование ими категорически недопустимо. Это ответственность не политических партий, а конкретных компаний и поэтому они будут нести ответственность за подобные действия», — предупредил премьер.