В Грузии зафиксирован 1941 новый случай коронавируса
За последние 24 часа в Грузии выявлен 1941 новый случай коронавируса. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Всего в Грузии подтверждено 26503 случая коронавируса, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
Кроме того, от коронавируса в стране умерли еще 10 пациентов. В общей сложности количество жертв этой инфекции в Грузии составляет 193.
Между тем, от коронавируса выздоровели еще 412 пациентов, и общее число выздоровевших составляет 10 163.
В режиме карантина находится 4 180 человек, а в стационаре под наблюдением – 3 571. Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 1 848.
Кроме того, 41 гражданин Грузии был перевезен для лечения из-за рубежа.
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