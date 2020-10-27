Газификация сел Грузии будет продолжена

Грузия 27 октября 2020 14:25 (UTC+04:00)
Газификация сел Грузии будет продолжена

Правительство Грузии приняло решение продолжить программу газификации до 2024 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Гахария выступил перед жителями региона Самегрело в городе Цаленджиха (регион Самегрело - Земо Сванети), где прошла презентация отчета о работах по газификации и планах на будущее.

Правительство Грузии начало осуществлять трехлетний план по газификации с 2019 года. Согласно плану, в конце 2021 года более 90% населения - 1,4 миллиона абонентов будут подключены к газораспределительной сети. В 2013-2021 годах на работы по газификации Грузии будет потрачено 659 миллионов лари.

"Правительство Грузии приняло решение осуществить государственную программу газификации с 2021 по 2024 год, в результате чего в Грузии будут газифицированы еще 211 сел и около 33 тысяч семей. 90% населения Грузии будет газифицировано. Это один из лучших показателей в Европе", - заявил Гахария в ходе выступления в Цаленджихе.

Что касается Цаленджиха, по словам премьера, за последние полтора года проложено около 130 тысяч метров газопровода, и 2,9 тысячи семей района будут иметь природный газ.

"Масштабная программа предусматривает проведение газа в 384 населенных пунктах. Это 5 217 километров напорных труб для газопровода. Это кропотливая работа нашей команды, наших компаний контракторов и газораспределительных компаний", - сказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

По ее словам, согласно плану, в ближайшие месяцы будет завершена газификация еще 13 населенных пунктов и 49 сел, а муниципалитет Цаленджиха будет на 100% покрыт соответствующей инфраструктурой.

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