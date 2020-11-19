Премьер и глава Минздрава Грузии провели встречу с представителями клинической группы

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе провели встречу с представителями клинической группы. Премьер говорил о путях улучшения процесса клинического ведения пациентов с коронавирусной инфекцией и существующих потребностях в этом направлении. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По информации пресс-службы, на встрече обсуждались недостатки в процессе клинического управления из-за перегруженности госпиталей и соответствующие механизмы для реагирования на них.

«В ходе обсуждения было отмечено, что необходимо сделать все возможное, чтобы избежать перегруженности госпитального сектора, что особенно важно при лечении легких случаев в домашних условиях - при активной консультации с семейным врачом или в ковид-гостиницах, где усилены терапевтические элементы и обеспечено постоянное медицинское наблюдение. Клиницисты подчеркнули, что для оптимального использования ресурсов и улучшения процесса клинического управления необходимо госпитализировать только тяжелые случаи, чтобы система не была перегружена, а люди, которые в первую очередь нуждаются в стационарном лечении, не остались вне клиники.

Кроме того, важнейшим мероприятием для превенции распространения вируса на данном этапе остается ношение маски и соблюдение социальной дистанции.

В ходе встречи было еще раз подчеркнуто, что грузинское правительство придерживается стратегии точечных ограничений и системного "локдауна" не планируется.

Георгий Гахария поблагодарил представителей клинической группы, врачей и медперсонал за их особые усилия в управлении пациентами с ковид-инфекцией.

Премьер-министр отметил, что правительство продолжит использовать все доступные ресурсы, чтобы помочь клинической группе лучше управлять процессом и оперативно удовлетворять стоящие перед ними потребности", - отмечается в информации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на встрече присутствовали вице-премьер Майя Цкитишвили, министр финансов Иванэ Мачавариани и глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Александр Ходжеванишвили.