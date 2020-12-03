Ограничения не могут быть пересмотрены - Глава Минздрава Грузии

По заявлению министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, если у представителей бизнес-сектора есть какие-либо дополнительные вопросы, Минздрав вместе с экономической командой встретится с ними, однако, ограничения пересматриваться не будут. Об этом Тикарадзе заявила журналистам в администрации правительства, чем откликнулась на требования бизнес-сектора, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

«Экономическая группа провела не одну встречу с бизнес-сектором, также были подключены Минздрав и команда эпидемиологов, были подключены и международные эксперты, и состоялся детальный разговор, в ходе которого было разъяснено, почему сегодня так важно прибегнуть именно к этим ограничениям. Что касается льгот, над этим экономическая команда работает, и им уже пояснили, какие льготы возможны. Если существуют дополнительные вопросы, разумеется, экономическая команда и Минздрав встретится с ними и ответит на все их вопросы.

Ограничения не могут быть пересмотрены, поскольку в связи с этим были проведены многонедельная работа и наблюдение. Мы точно знаем, что это те ограничения, которые нужны населению Грузии с точки зрения безопасности здоровья», - заявила Тикарадзе.