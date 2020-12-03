Между Георгием Гахария и еврокомиссаром Оливером Вархеи состоялся телефонный разговор

Между премьер-министром Грузии Георгием Гахария и еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширения Оливером Вархеи состоялся телефонный разговор, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, стороны обсудили вызовы, созданные глобальной пандемией COVID 19. Была подчеркнута важность помощи ЕС Грузии, направленной на улучшение социально-экономической ситуации в стране и преодоление негативного воздействия коронавируса.

По информации пресс-службы, разговор коснулся парламентских выборов Грузии. В этом контексте было отмечено, что в ответ на пандемию и экономические вызовы как в Европе, так и в Грузии, важно, чтобы парламент нового созыва собрался своевременно и в полном составе для дальнейшего демократического развития страны. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию двусторонних отношений между Грузией и ЕС, включая направления транспорта, энергетики и цифровые коммуникации.

Премьер-министр отметил, что Грузия нуждается в большей физической интеграции в Евросоюз, включая постепенную интеграцию в единый европейский рынок.

Разговор также коснулся заседания Совета ассоциации ЕС-Грузия, которое планируется провести в Брюсселе в первой половине 2021 года. В ходе встречи были обсуждены важные вопросы «Восточного партнерства», и еще раз было отмечено, что Грузия является страной-лидером «Восточного партнерства». Была подчеркнута важная роль Грузии в Черноморском регионе.

Георгий Гахария поблагодарил Евросоюз за решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета страны.