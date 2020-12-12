ЦИК Грузии: 12 партий получат госфинансирование

Грузия 12 декабря 2020 18:20 (UTC+04:00)
ЦИК Грузии: 12 партий получат госфинансирование

Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) издала постановление, согласно которому 12 политических партий получат финансирование из государственного бюджета, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Из партий, перешагнувших избирательный порог и вошедших в парламент, только партии «Гирчи» (лидер Зураб Джапаридзе) и «Граждане» (лидер Алеко Элисашвили) не получили финансирования. Всего на финансирование партий из бюджета должно быть потрачено 12 миллионов лари.

Следует отметить, что «Гирчи» сами отказались от финансирования. Как заявил ранее Зураб Джапаридзе, он считает неприемлемым одновременно бойкотировать парламент, считать выборы сфальсифицированными, но получать финансирование.

Представитель партии «Граждане» Леван Иоселиани в свою очередь заявил, что если партия не входит в парламент, то у нее нет права получать финансирование.

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