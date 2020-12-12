Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии

За последние 24 час в Грузии выявлено 3 907 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщил заместитель руководителя операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства.

Он рассказал о новейшей статистике, связанной с коронавирусом.

«В рамках интенсивного тестирования, за последние 24 часа проведено 18 907 теста, отсюда 11 064 на антигены и 7 843 PCR.

В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 3 907 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 187 006.

За последние сутки выздоровели 3 780 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 154 241.

К сожалению, за последние 24 часа у нас 50 новых случаев смерти от коронавируса. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 1 744 случая смерти от коронавируса.

Из выявленных за сутки 3 907 новых случаев коронавируса 1 588 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 333, в Имеретии – 599, в Квемо Картли – 263, в Шида Картли – 263, в Гурии – 114, в Самегрело и Земо Сванетии – 299, в Кахетии – 243, в Мцхета-Мтианети – 83, в Самцхе-Джавахети – 94, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 28.

На данном этапе у нас 30 995 активных случаев. В больницах лечится 6 817 человек, в том числе в Тбилиси – 2 925, в Аджарии - 910, в Имерети – 1 377.Тяжелых пациентов – 1 165, в том числе в Тбилиси – 529, в Аджарии – 151, в Имерети – 267. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 442 лица, в том числе в Тбилиси – 209, в Аджарии – 54, в Имеретии – 59.

В клинических гостиницах находятся 3 227 человек, в том числе в Тбилиси – 1 111, в Аджарии – 1 506, в Имеретии – 307. На дому лечится 20 951 человек.

В карантинном пространстве 1 012 человек, в том числе в Тбилиси – 280, в Аджарии – 145 и в Имерети – 28.

На данном этапе на самоизоляции находятся 51 190 человека, из них в Тбилиси – 20 098, в Аджарии – 9 912, в Имеретии – 5 828», - сообщил Бердия Сичинава.