Парламент Грузии должен до 17 декабря утвердить проект госбюджета на 2021 год

Парламент Грузии 10-го созыва одним из первых вопросов должен рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Согласно регламенту, парламент должен утвердить проект бюджета до конца осенней сессии, то есть до 17 декабря, сообщает Общественное телевидение.

Правительство представило основной финансовый документ страны в законодательный орган 1 октября. Его первоначальное рассмотрение произошло на уровне комитета, однако из-за того, что ответственным в 2021 году будет парламент 10-го созыва, парламент девятого созыва не рассматривал документ на пленарном заседании.

Правительство уже представило ведомству доработанный вариант проекта бюджета, который будет обсужден после признания полномочий парламента десятого созыва.

Согласно проекту бюджета на 2021 год, общие доходы госбюджета составят 16 млрд. 758,1 млн. лари.

Документ будет обсуждаться в формате пленарного заседания и, вероятно, будет представлен законодателям министром финансов Иванэ Мачавариани.