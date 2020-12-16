EU4Youth проводит в Грузии онлайн-семинар по развитию карьеры для молодежи

15 - 16 декабря проект EU4Youth SEED в Грузии проводит онлайн-семинар по развитию карьеры, передаёт Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Мероприятие проведут Мариам Гагуа и Билли Айсиан, основатели технологического сообщества Fennec Tech Studio. Первый день семинара в основном будет посвящен навыкам делового общения и подготовке резюме. Спикеры покажут хорошие и плохие примеры деловых электронных писем и создадут с участниками подходящие резюме. Второй день будет посвящен собеседованию при приеме на работу и тому, как представить себя потенциальному работодателю, а также рассмотрению таких тем, как завоевать доверие новых работодателей или как преодолеть первоначальные трудности на первой работе.

Мероприятие организовано в рамках финансируемого ЕС проекта «Программа развития экосистемы социального предпринимательства (SEED) для зелёного роста в приграничных районах». Оно является одним из серии онлайн-семинаров, нацеленных на устранение информационного пробела и развитие навыков сельской молодежи в Грузии.

Основная цель онлайн-семинаров - повышение экологической осведомленности среди молодежи, расширение прав и возможностей уязвимой молодежи, развитие их практических навыков и содействие самозанятости.

Мероприятие будет проходить через ZOOM. Желающие принять участие должны заполнить регистрационную форму до 16:00 15 декабря. Форма онлайн-регистрации доступна по следующей ссылке: https://forms.gle/sR8EcJNUdyV4uDLK8

Семинар состоится 15-16 декабря в 19:00 по тбилисскому времени.