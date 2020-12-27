Нацбанк: У 67% населения Грузии есть кредиты

У 67% населения Грузии есть хотя бы один кредит, что является историческим показателем для страны и одним из самых высоких в мире. Об этом заявил глава Национального банка Грузии (НБГ) Коба Гвенетадзе, выступая в парламенте, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

По его словам, за последний год количество безнадежных кредитов увеличилось почти в два раза – с 4,4% до 8%. Глава НБГ ожидает, что в ближайшее время эта цифра увеличится до 10-11%.

«Человек должен уметь обслуживать долг. Одновременно для банков и финансовых институтов важно, чтобы, в случае невыплаты заемщиком кредита, вклады в банке не оказались под угрозой, и мы бы получили финансовый кризис в стране», - сказал Гвенетадзе.

Здесь же он отметил, что, «если население может обслуживать долг и это не доставляет им проблем, то заимствование является нормальным явлением и свидетельствует о развитии рынка».

Чиновник уверен, что, если бы правительство и НБГ не приняли меры, то положение с кредитами сейчас было бы намного хуже.

На 1 декабря жители Грузии должны были банкам более 4, 6 миллиардов лари только по 1,3 миллиардам потребительским кредитам. Пик взятия кредитов пришелся на март и август этого года.

Перед президентскими выборами 2018 года правительство «Грузинской мечты» объявило о масштабном проекте по списанию долгов граждан, попавших в «черный список» финансовых организаций. Тогда кредиты простили почти 610 тысячам человек. Их общая сумма составила более 4 миллиардов лари.

Позже Нацбанк Грузии ввел новые правила кредитирования. Теперь банки и финансовые организации могут выдавать кредиты только после детального анализа финансового положения потенциального заемщика и руководствуются только чистым доходом. Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования, запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.

Установлены максимальные сроки кредитования. Ипотечный кредит не выдается более чем на 15 лет, потребительский кредит, обеспеченный имуществом, – на срок более 10 лет, автокредит – на срок более 6 лет, а кредиты другого типа – на срок более 4 лет.