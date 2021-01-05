Инфляция в Грузии в годовом исчислении составила 2,4%

Национальное статистическое агентство Грузии (Сакстат) опубликовало статистику инфляции за декабрь 2020 года. По данным Сакстата, в декабре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии составлял -1,0 процента, а уровень годовой уровень инфляции — 2,4 процента, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

В группе — жилье, вода, электричество, газ: зафиксировано снижение цен на 22,0 процента, которое отразилось на -1,89 процентных пункта по сравнению с месячной инфляцией.

Цены снизились в подгруппах: водоснабжение и прочие жилищные услуги (-36,5% процентов) и электричество, газ и другое топливо (-30,2 процента);

В группе продовольствия и безалкогольных напитков цены возросли на 2.1%. Инфляция составила 0,69 процентных пункта.

Цены увеличились в следующих подгруппах:

Овощи и бахчевые (на 6.5%),

Молоко, сыр и яйца (на 4.2%),

Фрукты и виноград (на 3.8%),

Постное масло и жиры (на 3.5%),

Рыбные продукты (на 1.9%).

В группе транспорта цены выросли на 2.4%. Поднялись цены на эксплуатацию личного транспорта (4,1 процента). При этом снизились цены на покупку техники (-1,3 процент).

По официальным данным, годовой уровень инфляции в декабре 2020 года составил 2,4 процента, что не превышает годовой целевой показатель инфляции, установленный Национальным банком Грузии, который составляет 3 процента.