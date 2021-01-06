Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния сообщила, что власти Грузии готовят план вакцинации от коронавируса, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Сегодня на брифинге Координационного совета Габуния спросили, был ли кто-то из граждан Грузии вакцинирован от коронавируса. По словам замминистра здравоохранения, такого прецедента еще не было.

«Чтобы страна получила вакцину, даже одну дозу, необходимо пройти ряд процедур. Это не просто. Сегодня мы рассматриваем возможность внедрения трех вакцин - Pfizer, Moderna и Astrazeneka. Все вакцины, одобрены FDA или регулирующими органами ЕС.

«Есть план по внедрению вакцины, который, я думаю, будет официально оформлен к концу следующей недели, и все этапы, которые нам предстоит пройти, чтобы получить вакцину, будут реализованы согласно плану», - сказала она.

На вопрос, кто будет вакцинирован после внедрения вакцины на первом этапе, Тамар Габуния ответила, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, первыми вакцину получат люди пожилого возраста.