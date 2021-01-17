Встреча Йенса Столтенберга и Саломе Зурабишвили состоится в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет президента Грузии Саломе Зурабишвили в штаб-квартире НАТО. Встреча состоится 22 января в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Информацию об этом распространяет служба по связям с общественностью Альянса.

Согласно пресс-релизу, Саломе Зурабишвили также примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.

По данным Службы по связям с общественностью Альянса, из-за мер безопасности, связанных с пандемией COVID-19, представители СМИ не будут допущены в штаб-квартиру НАТО для освещения этого события.

Прямая трансляция мероприятия будет передаваться на сайте НАТО в потоковом формате.