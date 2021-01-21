Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1137

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 137. Скончались 11 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 251 071 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 179 человек, с начала пандемии вылечились 238 101 пациент. Скончались 2 998.

За сутки сделано 17 019 тестов, в том числе 9 840 на антиген и 7 179 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 478 человек, в стационарах – 3 478, в ковид-гостиницах – 536.

41 гражданин Грузии с COVID-19 доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.