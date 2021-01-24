Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Еврокомиссии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела в Брюсселе встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
На встрече стороны обсудили развитие существующих отношений между Евросоюзом и Грузией, а также содействие более глубокой и секторной интеграции.
В ходе встречи Саломе Зурабишвили подняла вопрос об уравнивании платы за обучение для грузинских студентов и студентов из стран ЕС. Президент Еврокомиссии запросила детальную информацию о существующей ситуации и выразила готовность работать над этим вопросом.
Добровольцы собрались у здания минобороны Армении с требованием получить разъяснения по поводу компенсации
Лента новостей
Очередной успех экономической стратегии Президента Ильхама Алиева: договор "Достлуг" - событие недели
Свадебные традиции и ритуалы в городе Шуша – праздники и концерты от 3 до 40 дней, состязания и пиршества (ФОТО)
Госкорпорация Туркменистана заключит с иностранными компаниями контракты по закупке энергооборудования
При поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации сети супермаркетов Bravo военнослужащим, проходящим службу в Губадлинском и Ходжавендском районах, доставлена необходимая продовольственная помощь (ВИДЕО)
Офис ВОЗ в Азербайджане провел встречу с участниками проекта по предотвращению смертей в период пандемии
Малообеспеченным студентам в Азербайджане планируется предоставить беспроцентные кредиты на образование – министр
Чиновники должны быть честными, лояльными к народу и государству, обладать профессиональными качествами – Хикмет Гаджиев
Среди военнослужащих, несущих службу в Шуше и в других освобожденных районах, царит высокий боевой дух – военный эксперт