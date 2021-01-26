Нацбанк Грузии установил курс лари на вторник

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 января в размере 3,3043 GEL/$1, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0001 лари по отношению к доллару.