Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 723
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 723. Скончались 19 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 256 287 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 932 человека, с начала пандемии вылечились 246 459 пациентов. Скончались 3 127.
За сутки сделано 17 850 тестов, в том числе 10 718 на антиген и 7 132 ПЦР-тестов.
В карантине в данное время находятся 538 человек, в стационарах – 2 770, в ковид-гостиницах – 346.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
Лента новостей
Впервые в Азербайджане число безналичных операций превысило показатель наличного оборота - Закир Нуриев
Германия хочет расширить сотрудничество с Азербайджаном в альтернативной энергетике - федеральное министерство
Банк Республика создал возможность перечисления средств в «Фонд Возрождения Карабаха» через приложение Mobil Şöbə
Совместная разработка месторождения “Достлуг” будет коммерчески и технически привлекательной - Wood Mackenzie
В Физули и Агдаме ликвидируется нанесенный армянской армией ущерб, для граждан строятся новые дома - репортаж Trend TV
Эксклюзив! Земфира Цахилова поделилась воспоминаниями о ролях в азербайджанских фильмах: Вдруг погас свет и появился мужчина с горящей чашей в руках! (ФОТО)
Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан создал новую реальность в регионе - Совет безопасности Турции
Американские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана – посол (ФОТО)