Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 723

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 723. Скончались 19 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 256 287 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 932 человека, с начала пандемии вылечились 246 459 пациентов. Скончались 3 127.

За сутки сделано 17 850 тестов, в том числе 10 718 на антиген и 7 132 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 538 человек, в стационарах – 2 770, в ковид-гостиницах – 346.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.